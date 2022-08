MotoGP: nel 2023 non si inizierà in Qatar, ma a Portimao

02-08-2022 15:34

Siamo nella settimana della ripresa del Motomondiale a Silverstone dopo la lunga pausa estiva. Ma intanto è stato fissato il primo tassello per il calendario 2023. È stato infatti ufficializzato che dopo 16 anni la MotoGP non inizierà in Qatar. Sulla pista di Losail ci sono in corso dei lavori per ospitare anche la Formula 1, dunque il gran premio si farà più avanti nella stagione.

Il Motomondiale 2023 inizierà dal Portogallo, con il primo GP che si terrà sulla pista dell’Algarve di Portimao nel weekend dal 24 al 26 marzo, come annunciato dalla Dorna. Il circuito lusitano, entrato in calendario nel 2020, sarà dunque il primo round d’apertura in Europa dai tempi di Jerez de la Frontera nel 2006. A Portimao verranno disputati anche i test ufficiali invernali.