MotoGP, notizia bomba: Rossi e Yamaha di nuovo insieme

03-12-2022 21:09

Notizia bomba in MotoGP: Valentino Rossi e la Yamaha si nuovo insieme tra due anni. Questa è stata l’anticipazione fornita da Jorge Viegas, presidente della Fim appena rieletto. Il portoghese ha ottenuto quasi l’unanimità dei voti e quindi avrà un secondo mandato di quattro anni dopo quello che aveva iniziato nel 2018 alla guida della Federazione Internazionale.

Viegas ha dato subito una notizia importante dopo la sua rielezione. Parlando del ritiro di Suzuki e della difficile situazione della Casa di Iwata, il presidente Fim ha affermato: “Non vedo bene questa situazione, ma credo che sarà solo per il 2023 – ha detto Viegas ai microfoni di Rai Sport -. Nel 2024 il team di Valentino Rossi potrebbe passare da Ducati a Yamaha. Per ora è un’idea e non c’è nulla di confermato, ma sto dando una notizia, ovvero che avremo sei Ducati e quattro Yamaha”.

Tornerebbe così a formarsi il binomio Rossi-Yamaha, che tanto ha fatto sognare nei primi anni duemila. Questa volta però il Dottore non sarebbe alla guida della M1 ma del team. Una notizia che però ha deluso ovviamente i fan della Ducati.