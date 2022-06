MotoGP Olanda, Bastianini attacca Morbidelli: "Va penalizzato"

24-06-2022 17:37

Una bella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP per l’Italia, con Francesco Bagnaia che con la sua Ducati ha preceduto lo spagnolo Aleix Espargaro, staccato di 178 millesimi, e il francese campione del mondo in carica Fabio Quartararo, a 305 millesimi con la Yamaha. Ma anche una sessione che ha visto, sempre per quanto riguarda i colori italiani, Enea Bastianini polemizzare con Franco Morbidelli.

MotoGP, libere Assen: Bastianini ostacolato da Morbidelli, è polemica

Il riminese della Ducati del Team Gresini e l’italo-brasiliano compagno di squadra di Quartararo stanno vivendo questa stagione in modo completamente diverso, dato che il primo ha vinto tre gare, mentre il secondo ha come miglior risultato un settimo posto. Oggi, sul circuito di Assen, sono stati anche protagonisti di una polemica in pista.

MotoGP, Bastianini: “Morbidelli non l’ha fatto apposta ma va penalizzato”

Bastianini ha infatti accusato Morbidelli di averlo ostacolato per ben due volte in due giri, impedendogli di fare il giro lanciato nel modo ottimale, e il suo team ha sporto reclamo chiedendo la penalizzazione del nativo di Roma. Ecco le parole di Bastianini ai microfoni di Sky Sport.

“Morbidelli per due volte si è messo in mezzo nonostante fosse uscito fuori pista. Non ho capito il suo comportamento. Alla seconda ho rischiato di centrarlo in pieno, ha fatto una manovra molto al limite. So solo che ho perso tanto e mi sarebbe bastato per essere in Q2 provvisoria, ma avremo tempo per rifarci. Sono sicuro che Franco non l’ha fatto apposta, ma va penalizzato. Spero che la pista sia asciutta domani. Ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno: siamo andati forte”.

MotoGP, libere Assen: Bagnaia davanti e soddisfatto

Soddisfatto invece Bagnaia, che su uno dei suoi circuiti preferiti si è subito installato davanti a tutti e nel weekend cercherà il riscatto dopo l’inspiegabile (anche per lui) caduta del Sachsenring.

“Sono contento di com’è andata oggi. Le condizioni non erano facili. Sono soddisfatto, ma la velocità non ci manca. Dobbiamo lavorare su altro. Secondo me non ci siamo trovati in una situazione facile da inizio anno, abbiamo sempre rincorso. Sapevo di dover stare davanti a Barcellona, poi è successo quello che sappiamo. Abbiamo girato col passo gara dell’anno scorso e siamo consapevoli di essere veloci. Devo maturare sul fronte gara e ci sto provando. L’obiettivo è cercare di fare bene gara per gara, senza pensare sul medio periodo. Questa è la gara prima della pausa quindi sarà fondamentale divertirsi e fare bene”.