MotoGP Olanda, Bastianini: "Periodo sfortunato"

25-06-2022 16:42

“Sono un po’ deluso, nelle FP4 andavo bene ed ero abbastanza fiducioso per la qualifica. Purtroppo la moto ha avuto un problema, ho dovuto usare l’altra ma il feeling non era lo stesso e non sono riuscito a tirare fuori il coniglio dal cappello”. A parlare è Enea Bastianini, che al termine della giornata di qualifiche di Assen fa ancora una volta i conti con i problemi alla sua Ducati Gresini.

Il pilota romagnolo sarà costretto a partire dalla 16esima posizione in griglia, ma spera nella rimonta: “Purtroppo non è il mio periodo, devo venirne fuori, ma così facendo… Appena troviamo la quadra si chiude subito la porta, dobbiamo cercare di sfondarla. Sicuramente risolveremo subito dopo la pausa, troveremo la retta via. Se domani nel warm-up facciamo un altro piccolo step ci giochiamo la top 10“.