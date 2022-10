MotoGP, Oliveira: "Gara dura, sono davvero contentissimo"

02-10-2022 12:32

Quello della Thailandia è stato il secondo GP bagnato del 2022 e come a marzo in Indonesia a vincere è stato Miguel Oliveira. Secondo successo stagionale e quinto in carriera in MotoGP per il portoghese della KTM: “Di sicuro è stata una gara dura, ma non mi lamento – ha detto al termine della corsa -. Ogni volta che abbiamo la possibilità di girare sul bagnato sono velocissimo”.

“Quando è arrivata la pioggia mi sono tornate in mente le immagini dell’Indonesia, ho cercato di rimanere tranquillo, partendo bene senza fare errori. Quindi, sono davvero contentissimo per il risultato – ha aggiunto Oliveira -. Sul bagnato non ci sono le condizioni migliori, ma sono pronto a portare a casa una vittoria in qualsiasi situazione”.