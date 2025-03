MotoGP, pagelle e classifica piloti dopo il Gp di Austin: rinascita Bagnaia, harakiri Marc Marquez, Alex leader

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il Gran Premio delle Americhe vinto clamorosamente da Bagnaia dopo la caduta di Marc Marquez, ora c'è Alex in testa al Mondiale

Cambia tutto o quasi dopo il Gran Premio delle Americhe. Lo “zero” di Marc Marquez caduto incredibilmente a metà gara quando sembrava lanciato verso l’ennesimo vittoria di questo inizio di campionato rimescola un po’ tutto, soprattutto la classifica. Clamorosamente in testa al Mondiale ci va il fratello Alex per un solo punto mentre Pecco Bagnaia con la vittoria di Austin si rilancia alla grande nella corsa al titolo.

Le pagelle del GP di Austin

Marc Marquez 5: capita di cadere specie quando si è in testa, magari in sicurezza. Aveva tanto margine su Bagnaia, se abbia voluto strafare lo fa soltanto lui ma quando sei in quella situazione ha solo da perdere, sia nel forzare che nel controllare. Pesa lo “zero” in classifica ma ha vinto 5 gare fin qui, il suo vantaggio sulla pista per ora resta immutato.

Alex Marquez 8 : zitto zitto, quatto quatto sta facendo la formichina che mette podi e punti in cascina e magicamente si ritrova in testa al Mondiale. Prendetevela con la distribuzione punti.

: zitto zitto, quatto quatto sta facendo la formichina che mette podi e punti in cascina e magicamente si ritrova in testa al Mondiale. Prendetevela con la distribuzione punti. Francesco Bagnaia 9 : finalmente Pecco. Non avrebbe vinto, questo lo sa anche lui, ma ad Austin è tornato in palla. Non passivo come nelle prime due gare, finalmente aggressivo, come nelle due partenze e nel sorpasso ad Alex Marquez. Insomma da oggi inizia il suo Mondiale e Marc gli ha fatto un regalone.

: finalmente Pecco. Non avrebbe vinto, questo lo sa anche lui, ma ad Austin è tornato in palla. Non passivo come nelle prime due gare, finalmente aggressivo, come nelle due partenze e nel sorpasso ad Alex Marquez. Insomma da oggi inizia il suo Mondiale e Marc gli ha fatto un regalone. Fabio Di Giannantonio 8,5 : cresce, cresce il Diggia che deve fare un ultimo step per stare con i tre ducatisti davanti. Le qualità ci sono, la tigna pure, nel suo caso diremmo “gaiardo!”

: cresce, cresce il Diggia che deve fare un ultimo step per stare con i tre ducatisti davanti. Le qualità ci sono, la tigna pure, nel suo caso diremmo “gaiardo!” Bezzecchi, Bastianini e Marini 7 : vanno a punti uno dietro l’altro a ridosso della top 5 con moto che non sono Ducati è un po’ una notizia. Il lavoro paga, il talento pure.

vanno a punti uno dietro l’altro a ridosso della top 5 con moto che non sono Ducati è un po’ una notizia. Il lavoro paga, il talento pure. Joan Mir 2 : due come i capitomboli in 24 ore dopo aver impressionato nelle prove è davvero un peccato. L’ex campione se ne va dal Texas pieno di ghiaia nella tuta.

: due come i capitomboli in 24 ore dopo aver impressionato nelle prove è davvero un peccato. L’ex campione se ne va dal Texas pieno di ghiaia nella tuta. Franco Morbidelli 5: prende paga due volte dal Diggia.

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo Austin

Pos. Pilota Moto Punti 1 Alex Marquez Ducati 87 2 Marc Marquez Ducati 86 3 Francesco Bagnaia Ducati 75 4 Franco Morbidelli Ducati 55 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 44

Prossima tappa: c’è il Gp del Qatar, ci sarà Martin?

Il Motomondiale si prende una settimana di sosta prima di partire alla volta del Medio Oriente. Il calendario della MotoGP manda tutti a Losail dove nel week end dell’11-13 aprile si corre il Gran Premio del Qatar. In quell’occasione potrebbe tornare in pista il campione del mondo in carica, Jorge Martin presente in questo fine settimana ad Austin e ancora in dubbio se tornare nella prossima tappa o aspettare la prima gara europea a Jerez.