MotoGp, Pecco Bagnaia non si dà pace

Pecco Bagnaia è ovviamente molto deluso per la caduta al Gp dell’Emilia Romagna. “Mi dispiace, si può dire che sto andando a braccetto con la sfortuna – racconta -. Siamo sempre molto veloci, quest’anno c’è stata anche la frattura della tibia per una caduta stupida”.

“Mi spiace anche per il team, nessuno di noi merita questa sfortuna. Abbiamo dimostrato che nel weekend eravamo i più forti, lo si è visto anche in qualifica. Non stavo spingendo, veniva tutto molto facilmente, non stavo esagerando. Andavo tranquillo, caduta quasi inspiegabile che mi preoccupa un po’. E’ tosta da capire, non credo di avere sbagliato io” aggiunge il piemontese.

“Mi girano proprio tanto” chiosa Pecco.

OMNISPORT | 20-09-2020 15:21