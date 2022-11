MotoGP, Pedrosa sul successo Ducati: "Usa meglio le gomme rispetto agli altri"

22-11-2022 15:17

La stagione 2022 è stata davvero leggendaria per la Ducati, tornata a vincere il campionato del mondo MotoGP con Pecco Bagnaia a 15 anni di distanza dal più recente successo firmato Casey Stoner.

Il collaudatore della KTM Dani Pedrosa, protagonista per tantissimi anni in MotoGP con la Honda Repsol, ha parlato del successo della casa di Borgo Panigale cercando di spiegare come sia riuscita a dominare così tanto e in tutte le categorie. Queste le sue parole a Speedweek:

“Spesso notiamo che la mescola si adatta meglio a un particolare tipo di moto su una particolare pista. Ducati trae vantaggio da questo perché ha il maggior numero di moto in campo e ne fa un uso migliore delle gomme rispetto alla concorrenza. Gli altri possono essere competitivi solo se la mescola è effettivamente adatta alla moto. Ma se non si armonizza ci sono dei problemi. Questo vale anche per KTM. Forse la Ducati – sottolinea lo spagnolo a Speedweek – ha trovato finora un equilibrio migliore tra le mescole dure e morbide”.

Un altro punto forte per Pedrosa sono state anche le qualifiche:

“Negli ultimi due anni le qualifiche sono state spesso un punto debole per noi. Perché si vedeva che era più facile per i piloti Ducati andare un secondo più veloci con le nuove gomme morbide. Di conseguenza, piazzano tutte e otto le Ducati molto avanti in griglia e per le altre squadre diventa dura essere davanti”.