MotoGp, Pedrosa svela novità sul possibile ritorno

Da un po’ di tempo si parla in MotoGp della possibilità di rivedere Daniel Pedrosa in sella. Lo spagnolo non ha nascosto la voglia di tornare: “Dopo la mia ultima gara ci sono stati giorni in cui ho sentito il desiderio di correre. Amo le corse – ha spiegato Dani ai colleghi di El Mundo – così come la competizione e il dolce sapore delle vittorie. Ma la MotoGP è una costante incertezza: chiunque può vincere e soffrire nelle retrovie. Puoi trovarti in situazioni diverse in un batter d’occhio, e devi essere molto bravo a non fare errori”.

Pedrosa preferisce tenere tutti sulle spine: “Ciò che mi motiva maggiormente con KTM è aiutare a migliorare la moto, e di conseguenza le prestazioni dei piloti. È edificante vedere le decisioni tecniche che vengono prese in base ai risultati dei test che faccio: fare una gara potrebbe essere utile per misurare alcuni parametri che non possono essere misurati nei test. Nella prima fase come tester con KTM qualcosa del genere non aveva senso, perché dovevo concentrarmi su cose più basilari, ma ora che stiamo iniziando a lavorare sui dettagli potrebbe essere interessante partecipare a una gara. Ma non posso dire se accadrà”.

L’unico rimpianto per Pedrosa in MotoGp è non aver vinto il mondiale: “Difficile dire se un titolo avrebbe cambiato la mia carriera, e probabilmente qualsiasi risposta che non sia sì sembrerà una giustificazione, ma è anche vero che non tutti i grandi ricercatori della storia hanno vinto il premio Nobel. In 18 anni nel paddock MotoGP ho raggiunto dei traguardi che mi pongono tra i migliori di questo sport: ripensando agli anni in cui facevo parte dei migliori quattro (insieme a Rossi, Stoner e Lorenzo ndr) mi sono sempre chiesto come sarebbe cambiata la mia carriera se avessi corso almeno una volta per la Yamaha”.

Pedrosa sta bene fisicamente ed è sempre legato a doppio filo al mondo della MotoGP: “La mia situazione attuale mi ha permesso di riabilitarmi da alcuni vecchi infortuni, a causa dei quali avevo una mobilità limitata: è vero che mi sento ringiovanito, anche se sono un po’ più vecchio. Perché gli ex piloti non lasciano il mondo MotoGP? Perché è emozionante e, almeno per me, e voglio rimanerne coinvolto finché sento di avere qualcosa da imparare e da dare. Non so per quanto tempo ancora continuerò con questo lavoro di sviluppo per KTM, ma per il momento ne sono entusiasta”.

OMNISPORT | 04-07-2021 14:32