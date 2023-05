MotoGp, Petrucci sorpreso: "Credevo di faticare di più"

Il centauro ternano riassapora la Ducati MotoGp: "Devo un po’ riabituarmi a guidare questa moto".

12-05-2023 21:56

Danilo Petrucci ha riassaporato la Ducati MotoGp nelle libere di Le Mans: “Pensavo peggio! Stamattina ero molto contento, peccato la caduta nel pomeriggio con gomma fredda, avevo un buon feeling. Devo un po’ riabituarmi a guidare questa moto, però mi aspettavo di fare più fatica”, ha detto il sostituto di Enea Bastianini.

Rispetto alla Superbike “ci sono tante cose in più da fare, ma sono contento e non sono lontano dagli altri. Prima di cadere avevo dietro qualcuno e quindi sono felice. Quando sono salito sulla gomma pensavo avessero saldato le sospensioni per quanto è rigida rispetto alla Superbike! Fare la gara così è da matti, ma ci volevo provare e non sono lontano da quelli davanti, quindi possiamo fare qualcosa di buono”.