MotoGP, Pirro: “Sono davvero felice di tornare”

Questo weekend torna in gara con il Ducati Test Team anche Michele Pirro, pilota collaudatore della casa bolognese.

Fresco del titolo di campione italiano Superbike, Michele parteciperà infatti come wildcard al GP di San Marino e della Riviera di Rimini e sarà presente in pista anche il 21 e il 22 settembre nelle due giornate di test collettivi in programma, sempre a Misano, dopo la gara.

“Sono davvero felice di tornare a correre in MotoGP qui a Misano! Nelle scorse settimane abbiamo affrontato diverse giornate di test con la Desmosedici GP su questo tracciato e le sensazioni sono state positive. Vivrò questo fine settimana di gara senza pressioni ma determinato ad aiutare Pecco, Jack e la squadra ad ottenere i migliori risultati possibili. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini sarà sicuramente un appuntamento pieno di emozioni per noi: è la nostra seconda gara di casa, siamo vicini a Bologna e ci saranno molti appassionati e tifosi sulle tribune a tifare per noi, perciò non vedo davvero l’ora di scendere in pista”.

OMNISPORT | 16-09-2021 09:43