MotoGP, Pol Espargaro fa il punto sulle sue condizioni

Il pilota dell'Aprilia è convalescente dopo l'incidente nella prima corsa della stagione: "Non so quando ritornerò in moto, ho subito otto fratture".

03-05-2023 16:50

Dopo l’ottima annata 2022, in cui aveva ceduto in volata all’arrembante Enea Bastianini, vittorioso in 4 GP, la terza piazza iridata, Pol Espargaro puntava a riconfermarsi con la sua emergente Aprilia, ma Portimao ha tarpato le ali al 33enne iberico, che ha tenuto ad aggiornare addetti ai lavori e tifosi sulle sue condizioni: “Ciao a tutti! Finalmente sono tornato sui social media. È passato un mese e una settimana dall’incidente e posso parlare un po’, lo dico perché mi sono rotto la mandibola in due punti, sono stato con la bocca completamente chiusa per quattro settimane dopo l’incidente: non potevo mangiare, ho perso molto peso, ma finalmente posso sorridere e posso parlare abbastanza bene, quindi è per questo che faccio questo messaggio“ sono le parole affidate a ‘Instagram’.

“Inoltre ho avuto una lesione all’orecchio che è stata operata dopo l’incidente, ho avuto otto fratture nel corpo: due alle costole, una al collo, tre alla schiena che credo stiano richiedendo un po’ più di tempo, perché le fratture alla schiena sono quelle che i medici stanno ancora controllando un po’ in profondità. Una è migliorata, ma ho perso metà della sua dimensione“, entra nei dettagli il pilota catalano “Sapete cosa succede quando si gioca con questo tipo di infortuni, nelle vertebre bisogna stare molto attenti, perché è facilissimo lesionare il midollo spinale, quindi stiamo lavorando con i medici per tornare il prima possibile, ma prima di tutto ho bisogno di tornare in salute. Sono il primo a volere tornare in sella. Soprattutto dopo i risultati di Jerez, in factory stanno lavorando molto e la moto è un razzo, quindi non vedo l’ora. Volevo ringraziarvi per i messaggi che avete mandato in questo periodo, sono stati molto importanti per mantenermi motivato. Grazie al mio team e a tutte le persone che sono con me quando corro, perché hanno mandato messaggi quasi ogni giorno e questo è incredibile. Non so quando tornerò in moto, ho intenzione di tenervi più aggiornati rispetto all’ultimo mese e mezzo: grazie per tutti i messaggi, vi voglio bene”.

Pol corre con l’Aprilia in MotoGP dal 2009, eccezion fatta per la stagione 2009, con l’Aprilia dal 2017: il successo a Termas de Rio Hondo la scorsa primavera è l’unico nel MotoMondiale.