MotoGp: Pol Espargarò in pole. Obiettivo rimonta per Valentino Rossi

Pol Espargarò ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Europa. A Valencia il centauro della KTM ha preceduto Alex Rins (Suzuki) e il pilota della Honda Nakagami. Quarto Zarco, il leader del Mondiale Joan Mir scatterà dal quinto posto.

In grande difficoltà Quartararo e Dovizioso, rispettivamente all’undicesimo e dodicesimo posto. Nono Franco Morbidelli. Valentino Rossi, al rientro dopo l’isolamento causa Covid, partirà dalla diciottesima posizione.

LE QUALIFICHE:

In Q1 eliminazioni eccellenti: fuori le due Yamaha ufficiali di Maverick Vinales e Valentino Rossi: il Dottore, al rientro dopo le settimane di isolamento causa Coronavirus, scatterà dalla diciottesima posizione in griglia di partenza. Fuori anche i ducatisti Pecco Bagnaia e Danilo Petrucci. Avanzano in Q2 Oliveira (KTM) e Zarco (Ducati Avintia).

Q2: la pista è ancora bagnata, Nakagami è il punto di riferimento nei primi giri, poi Rins e Morbidelli. Nell’ultima run balza al comando Pol Espargarò, che centra la pole con il tempo di 1:40.434. Morbidelli solo nono, in grande difficoltà Andrea Dovizioso, che scatterà dal dodicesimo posto. Non si ritrova neanche Quartararo, anche lui fuori dai dieci.

Griglia di partenza (primi dieci):

Pol Espargarò

Rins

Nagakami

Zarco

Mir

Miller

Aleix Espargarò

Oliveira

Morbidelli

Binder

OMNISPORT | 07-11-2020 15:44