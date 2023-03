MotoGp: Pol Espargarò trasferito all'ospedale di Barcellona

Prosegue il recupero del pilota francese, vittima di un brutto incidente durante le prove del Gp di Portimao

26-03-2023 15:26

Pol Espargarò è stato trasferito all’ospedale di Barcellona dove prosegue le cure per il recupero dall’incidente avuto sulla pista portoghese di Portimao, dove ha riportato la frattura della mascella e di una vertebra dorsale, oltre a una forte contusione polmonare.

A dare notizie è stato il tuo team, Tech3, che ora deve anche cercare un sostituto in vista dei prossimi Gran premi, considerato che l’assenza sarà di alcuni mesi: “Pol Espargarò è stato trasferito ieri sera all’ospedale Quironsalud di Barcellona, sotto la supervisione del dottor Ángel Charte. L’équipe di Barcellona si occuperà ora di lui e lo terrà in osservazione. Ringraziamo l’Ospedale di Faro per essersi preso cura di lui dal suo arrivo venerdì pomeriggio”.