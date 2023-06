MotoGP, problemi in allenamento per Quartararo

Il francese della Yamaha è caduto mentre faceva jogging ad Amsterdam. Si è fratturato l'alluce sinistro.

22-06-2023 17:58

Non c’è pace in questa prima metà del 2023 per Fabio Quartararo. In pista la stagione sta andando male con un solo podio finora e l’ottava posizione in campionato. Ma le cose non vanno bene nemmeno fuori dalla pista, visto che è caduto anche in allenamento mentre faceva jogging ad Amsterdam.

El Diablo ha preso anche un duro colpo al piede sinistro, riportando una distorsione alla caviglia e la frattura dell’alluce. Il francese della Yamaha verrà sottoposto a un nuovo controllo medico dopo le prove libere 1 di Assen in programma venerdì mattina per il GP d’Olanda.