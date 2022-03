MotoGp, Qatar: Rins primo, dietro Quartararo e Bagnaia

04-03-2022 17:11

Alex Rins è stato il pilota più veloce nel venerdì di prove libere della MotoGp in Qatar, primo appuntamento del Mondiale. Il centauro della Suzuki con il tempo di 1:53.432 ha preceduto un Marc Marquez in grande forma, secondo con la nuova Honda. Al terzo posto l’altra Suzuki di Joan Mir. La prima Ducati è quella di Jorge Martin, quarto, mentre Pecco Bagnaia è in decima posizione.

In ritardo anche il campione del mondo Fabio Quartararo, ottavo: fa meglio il compagno di scuderia Franco Morbidelli, quinto e primo delle Yamaha. Aprilia settima con Aleix Espargaro.

I primi 10

1 A. RINS 1:53.432

2 M. MARQUEZ +0.035

3 J. MIR +0.147

4 J. MARTIN +0.220

5 F. MORBIDELLI +0.413

6 J. MILLER +0.438

7 A. ESPARGARO +0.454

8 F. QUARTARARO +0.474

9 P. ESPARGARO +0.531

10 F. BAGNAIA +0.539

