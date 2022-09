MotoGP, Quartararo: "Almeno non mi sono rotto nulla"

18-09-2022 18:39

La corsa di Fabio Quartararo in quel di Aragon è stata davvero sfortunata. Soltanto tre curve e la caduta dopo aver tamponato la Honda di Marc Marquez. Il francese della Yamaha è passato così da 30 a 10 punti di vantaggio in campionato su Pecco Bagnaia: “È un peccato perché una volta che avevamo un buon passo per fare una buona gara qui abbiamo fatto solo tre curve – così a Sky -. Almeno non mi sono rotto nulla”.

“Non posso farci niente: sono caduto e non sono riuscito a fare la gara. Siamo davanti anche se con meno punti di vantaggio, ma siamo qui per lottare – ha aggiunto Quartararo -. L’obiettivo è sempre esser davanti e fare il massimo“.

Il pilota ha subito delle abrasioni sull’addome e sui social ha messo una sua foto con le fasciature scrivendo: “Beh, la mia gara è stata davvero breve, ma sono felice di essermela cavata senza grossi infortuni. Cerchiamo di essere positivi e dare il massimo per le prossime gare”.