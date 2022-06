26-06-2022 15:49

Dopo il primo ko stagionale, Fabio Quartararo ha ammesso: “Giornata da dimenticare, ma devo apprendere da questi errori da rookie. Ho attaccato come fosse l’ultimo giro e così non va, ho fatto degli errori stupidi. Sono stato troppo aggressivo in frenata, ho fatto un errore da rookie”.

Il pilota francese è caduto due volte e non è rimasto illeso: “Mi sono fatto un po’ male, ma è normale perché l’air bag non ha funzionato“.