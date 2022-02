Quartararo: "Contento del mio ritmo". Morbidelli: "La moto migliora"

06-02-2022 13:21

Seconda giornata di test a Sepang, e in pista sono scesi anche i centauri della Yamaha ufficiale Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Il campione del mondo in carica ha chiuso al 7° posto, grazie a un giro meraviglioso sull’asciutto, mentre Morbidelli ha dovuto fare maggiormente i conti con l’interruzione dei test, che non gli ha consentito di andare oltre il 24° posto.

Tuttavia le sensazioni di entrambi i piloti sono positive. Queste le parole del Diablo:

“Sono molto contento del mio ritmo, purtroppo ho tenuto due gomme per fare un time attack, ed ha poi piovuto, ma ho fatto comunque un ottimo giro. Sono abbastanza soddisfatto perché venivo da una gomma posteriore molto vecchia, ed il divario tra le due era troppo grande. Non ho potuto trarre vantaggio dalla nuova gomma posteriore, ma sono super felice. Penso che abbiamo un po’ di margine sul giro secco, e ritengo che sia stato un buon test. Possiamo essere contenti. A Mandalika testeremo di nuovo ciò che abbiamo provato in questo test, e vedremo se ci saranno risultati positivi”.

Ecco invece il commento del Morbido:

“Abbiamo fatto dei buoni passi anche oggi, volevamo migliorare con le gomme nuove, e ci siamo riusciti. Volevamo migliorare il nostro ritmo, e l’abbiamo fatto. Purtroppo non abbiamo potuto fare il time attack, perché nel nostro programma era previsto nel tardo pomeriggio, ma con la pioggia non è stato possibile farlo. Il feeling sta migliorando sempre di più, e la moto migliora progressivamente. La stiamo impostando bene per essere veloci e consistenti. C’è questo dubbio del time attack che volevo togliermi, e purtroppo dovremo aspettare fino all’Indonesia per quello, ma finora va tutto bene. Sono abbastanza felice”.

