MotoGp, Quartararo dà l'ultimatum: "La Yamaha deve accelerare"

Il centauro francese: "È da tanto che diciamo basicamente la nostra difficoltà e stiamo spingendo veramente al massimo con i giapponesi"

21-06-2023 17:21

Fabio Quartararo cerca di scuotere la Yamaha dopo l’ennesimo risultato deludente in Germania. Il pilota francese ha incontrato i vertici della scuderia giapponese, e ha chiesto a gran voce una svolta che tarda ad arrivare anche se i problemi sono noti da tempo.

“È da tanto che diciamo basicamente la nostra difficoltà e stiamo spingendo veramente al massimo con i giapponesi. Sappiamo che la loro mentalità è molto più lenta rispetto agli italiani e agli europei. Stiamo cercando di trovare una soluzione per accorciare un po’ il modo di lavorare e renderlo più veloce”.

“Loro sanno esattamente qual è il problema e non devono cercare di lavorare su qualcos’altro. Abbiamo bisogno di un grande cambiamento per trovare il grip che ci manca al posteriore. Il feeling con l’anteriore non era male nella Sprint race, onestamente, ma non avevo accelerazione”.

“Ho parlato con il presidente Yamaha – ha continuato Quartararo -. Non era previsto ma c’era e ho chiesto di vederlo perché voglio accelerare il processo e avvicinarmi ai migliori. La mia mentalità è di essere un combattente e voglio vincere, motivare tutti e cercare di portare energia positiva per fare un passo avanti, soprattutto tecnicamente”, sono le parole riportate da Motorsport.