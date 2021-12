MotoGP, Quartararo: "Ducati? Mi fanno venire i capelli bianchi"

26-12-2021 16:30

A La Gazzetta dello Sport, Quartararo ha mandato un messaggio ai tifosi italiani che lo sostengono: “Sono contento perché quando ho firmato con la Yamaha ufficiale avevo paura di questo. Non di prendere il posto di Valentino Rossi, perché di uno così non puoi prendere il posto, ma con lo scambio di team tra me e lui avevo un po’ di paura su come avrebbero reagito i tifosi italiani. Invece sono molto contento di vedere che tifano anche per me”.

Le Ducati stanno crescendo e Quartararo lo sa bene: “Hanno fatto un grosso step, ma io dico sempre che loro hanno anche i piloti, e averne tanti che lottano insieme è una cosa molto positiva. Tra piloti che lottano davanti e la moto che è cresciuta. Otto Ducati contro le quali lottare nel 2022? Iniziano già a venirmi i primi capelli bianchi, ma dobbiamo credere nella Yamaha e speriamo di trovare un po’ di potenza l’anno prossimo per lottare facendo un po’ meno fatica”.

Infine, Quartararo chiude parlando di mercato: “A me non piace parlarne così presto, siamo ancora nel 2021 e stiamo già parlando di 2023, 2024. Io prendo il mio tempo. Non è per aspettare, ma voglio fare un passo alla volta, è ancora troppo presto per parlare di cosa succederà. La Honda su di me? Abbiamo opzioni. Meglio essere in questa situazione che all’opposto, essere senza moto. È molto buono trovarsi in questa situazione, ma come ho detto prima, non voglio essere precipitoso. Mi prendo il mio tempo, facciamo intanto finire questo 2021”.

OMNISPORT