MotoGP, Quartararo: "Ho notato miglioramenti, la moto 2023 va meglio"

07-09-2022 21:48

Il campione del mondo 2021. Fabio Quartararo ha svolto oggi a Misano, assieme ai suoi colleghi, alcun test per collaudare i nuovi prototipi che vedremo in pista nel corso della stagione 2023.

Dopo la rabbia del GP di San Marino, El Diablo è parso entusiasta del comportamento della nuova M1. Queste le sue parole ai microfoni di Sky:

“Oggi tutti i giri sembravano da qualifica. Con una gomma di 26 giri ho girato meglio del mio time attack nel fine settimana di gara. Difficile fare conclusioni sul telaio, ma sono felice. Ho notato alcuni miglioramenti. Nel box non c’era soddisfazione per il nuovo motore. Anzi, ho visto facce di persone desiderose di fare ancora uno step ulteriore. E questa è la cosa che mi da motivazioni sempre di più. La vera sfida sarà gareggiare ad Aragon con la moto 2022. E’ il mio quarto anno in MotoGP con un motore davvero simile, ho chiesto cosa avessero in programma. Abbiamo parlato tanto ed è bello che abbiano mantenuto la promessa. Speriamo si possa fare ancora meglio”.