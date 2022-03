MotoGP: Quartararo insoddisfatto della velocità di punta della Yamaha

03-03-2022 18:19

Ecco le parole del francese della Yamaha campione del mondo in carica della MotoGP Fabio Quartararo a Losail, in Qatar, alla vigilia dell’inizio della stagione 2022 del motomondiale.

“Onestamente è fantastico tornare. L’ultima settimana è stata molto lunga. Il precampionato è andato piuttosto bene, ci aspettavamo qualcosa in più sulla velocità di punta, ma la situazione è questa. Daremo in ogni caso il cento per cento, io mi sento pronto e non vedo l’ora di partire domani. Distanze minime tra piloti? Renderà la vita più difficile a tutti, ma per lo spettacolo è bello non avere grandi differenze”.

“Qualche anno fa c’era molta distanza tra i migliori piloti e gli altri. Ora siamo tutti molto vicini, il livello dei piloti sarà altissimo, il più equilibrato di sempre e credo sarà divertente. Difficile individuare gli avversari. Lo scorso anno potevamo indicare cinque o sei piloti, ma ora potrei dire chiunque, a partire dai piloti Ducati. Dobbiamo attendere un pochino di più per capire con maggiore chiarezza quali saranno i nostri rivali”.

“In Francia la mia notorietà è cresciuta molto, ma in sostanza la mia vita è rimasta la stessa, anche all’interno del paddock e credo che debba restare così. Ma è bello sapere di aver vinto il campionato del mondo. Non sento la pressione, però chiaramente è una bella sensazione. Dobbiamo distinguere lo scorso anno da questo. Ora partiamo tutti da zero e conta solo essere veloce e costante nel corso della stagione. Nei test tutti eravamo molto vicini e dobbiamo vedere dopo alcune gare. Io alla Honda nel 2023? Non parlo del mio futuro”.

