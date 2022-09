MotoGP, Quartararo: "Meglio prendere otto punti che perderli"

25-09-2022 11:33

Nonostante una gara non certo esaltante, Fabio Quartararo è l’unico dei tre piloti in corsa per il Mondiale a terminare Motegi a punti. Inoltre, per la prima volta dopo aver perso 81 punti di fila su Bagnaia, riesce a guadagnare in ottica campionato con un +8 (Quartararo ottavo, Bagnaia nella ghiaia) che di certo verrà presa come una cosa positiva.

Queste le parole del Diablo subito dopo la fine della corsa:

“Serve pensare avanti, ossia alla prossima corsa, dato che non si verrà in Giappone fino alla prossima stagione, e allora avremo una moto migliore. Era da parecchio tempo che non mi divertivo così a guidare. Considerati anche gli altri piloti, preferisco guadagnare otto punti che perderli. Ma è anche deprimente. Non avrei avuto la possibilità di lottare con Miller, che oggi era supersonico, ma magari avrei potuto combattere con Marc Marquez e Miguel Oliveira. Bagnaia? Non me ne sono accorto, però ho avvertito la sua caduta, dunque non poteva essere troppo distante da me. Ero consapevole che stava arrivando, ma ero bloccato dietro a Maverick Viñales. Pecco stava facendo una grande gara. Ho frenato tardi, ma lui ha frenato ancora più tardi”.