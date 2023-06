MotoGp, Quartararo: "Nel 2022 vincevo? Sembra passato un secolo"

Il centauro della Yamaha è amareggiato dopo il tredicesimo posto nella gara sprint in Germania

17-06-2023 18:54

Tredicesimo nella gara sprint in Germania, il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha commentato amaramente a Sky la sua attuale situazione in MotoGp: “Ho perso posizioni al via per via di un’entrata di Aleix Espargaró. Ho dato tutto quello che avevo, ma siamo molto lontani da dove vorremmo essere”.

“L’anno scorso ho vinto qui? Sembra passato un secolo, ma del resto stiamo lavorando per trovare delle soluzioni – ha continuato il pilota francese -. Non mi aspetto un miglioramento domenica, rischieremo forse una scelta diversa di gomme, vedremo come andrà”.