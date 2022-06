MotoGP, Quartararo non esclude Bagnaia dalla lotta per il titolo

23-06-2022 20:33

Dopo le due vittorie di fila tra Barcellona e Sachsenring, Fabio Quartararo ha allungato il proprio vantaggio in campionato a 34 punti su Aleix Espargaró e 61 su Johann Zarco. Ma secondo il francese della Yamaha anche Pecco Bagnaia è ancora in lotta per il titolo.

‘El Diablo’ ne ha parlato nella conferenza stampa del giovedì prima del GP d’Olanda ad Assen: “Non posso escludere Bagnaia dalla corsa per il titolo, è vero che 91 punti sono tanti. La stagione è ancora lunga, ma anche lo scorso anno mi ha recuperato tanti punti. Pecco sa essere super veloce e ci sono ancora tanti punti in palio”.