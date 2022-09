MotoGP, Quartararo: "Non sarà facile con le abrasioni"

21-09-2022 21:06

Fabio Quartararo guarda al Gran Premio del Giappone con la speranza di essere al 100% dopo la caduta di Aragon: “Le abrasioni stanno guarendo. Non sarà facile, ma sto facendo del mio meglio per essere pienamente in forma per la gara e per lottare per la vittoria. Spingo sempre al 100%, indipendentemente dalle piste o dalle circostanze. E farò questo anche nel prossimo fine settimana”.

Il team principal della Yamaha Maio Meregalli spera che la squadra si riscatti nel Gp di casa: “Siamo arrivati in Giappone e non vediamo l’ora di iniziare il weekend. Il GP di Giappone è sempre importante per Yamaha, dato che è il GP di casa dell’azienda e ora è ancor più significativo perché abbiamo dovuto aspettare tre anni per tornare qui. Gli ingegneri a Iwata e i tifosi giapponesi sono molto appassionati e vogliamo ricompensare questa attesa con un bello spettacolo”.