MotoGP, Quartararo: "Non sarà facile, io e Yamaha su due mondi separati"

24-09-2022 12:28

Il campione del mondo in carica Fabio Quartararo non va oltre il nono posto sulla griglia di partenza del GP del Giappone, a Motegi, 16° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022.

Peggio di lui hanno fatto i suoi rivali per il mondiale, con Bagnaia 12° e Bastianini 15°. Queste le sue parole a Sky Sport:

“Crede di essere stato abbastanza bravo ma è complicato capire cosa accade, anche solamente sulla moto. I primi due giri sono ogni volta davvero buoni, però le mie sensazioni non sono uguali a quello che pensa la scuderia. Siamo su due mondi differenti. Servirà che adatti il mio modo di guidare. Inizio nono, dunque servirà fare sorpassi che, come si sa, sono complicati per la Yamaha. Ho un buon passo e proveremo a scegliere la gomma migliore. La corsa non sarà facile. I rivali? Io penserò a dare tutto e conquistare più punti possibili. Non penserò a dove saranno loro”.