MotoGP, Quartararo: "Non sono stressato per il titolo Mondiale"

02-11-2022 21:50

All’ultima gara della stagione, il Gran Premio della Comunità Valenciana, Fabio Quartararo ha un ritardo di ben 23 punti sul leader Pecco Bagnaia. I pronostici dunque non sono decisamente dalla parte del Diablo, campione iridato 2021, ma questo non sembra stressarlo più di tanto.

Anche come riportato da Sky Sport, il francese non intende esagerare nella rincorsa al titolo, consapevole comunque che in gara tutto può succedere:

“Abbiamo fatto una buona gara in Malesia. Mi sono divertito molto ed è stato bello tornare sul podio. Ora vincere il campionato sarà molto difficile. Naturalmente darò il mio 100% come sempre, ma non mi stresserò troppo per il titolo. È l’ultimo GP della stagione e voglio godermelo e concluderlo con un buon risultato”.