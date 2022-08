MotoGP, Quartararo: "Passo solo se sbagliano gli altri"

21-08-2022 16:50

Poteva essere un weekend negativo, ma alla fine Fabio Quartararo ha chiuso secondo in Austria e ha perso soltanto cinque punti da Pecco Bagnaia. Il ducatista è ora a -44 dal francese della Yamaha, che è in testa al campionato con 32 punti di margine su Aleix Espargaró. El Diablo sa che sta correndo in difesa.

“Sono contento, è da venerdì che lotto con le Ducati – ha detto a Sky Sport -. Per superare devo aspettare che qualcuno commetta un errore e questo mi ha frenato nella mia rimonta. Anche il sorpasso su Miller non era calcolato. Ho frenato un po’ tardi, lui prima del solito e allora mi sono detto di provarci”.

“Devo essere aggressivo, anche con Bastianini ha incrociato bene appena ha sbagliato un pochino”, ha aggiunto lo stesso Quartararo che nelle prossime gare cercherà di andare di più all’attacco.