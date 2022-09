MotoGP, Quartararo: "Pronto a lottare, ma fatico nei sorpassi"

29-09-2022 12:56

L’ultimo GP in Giappone non è stato granché per Fabio Quartararo, però ha guadagnato otto punti sia su Pecco Bagnaia che su Aleix Espargaró. Il francese della Yamaha è ora a +18 sul ducatista e a +25 sul pilota Aprilia e ne ha parlato nella conferenza stampa prima del GP della Thailandia: “A Motegi ho fatto molta fatica a superare – così El Diablo -. Qui penso che potremo fare bene, sono pronto a lottare come sempre”.

“Dovremo fare del nostro meglio e trovare il giusto ritmo. In Giappone avevo iniziato bene, ma non sono stato in grado di portare le prestazioni anche in qualifica e gara – ha aggiunto Quartararo che si è poi focalizzato sui problemi nei sorpassi -. Non c’è niente che si possa fare, abbiamo la stessa moto da inizio anno e anche il nuovo telaio non ha portato grandi cambiamenti”.