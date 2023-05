MotoGp, Quartararo: "Sempre i soliti problemi"

Il centauro francese: "Con la gomma davanti sempre al limite"

13-05-2023 18:46

Il centauro della Yamaha, Fabio Quartararo, ha commentato a Sky la sua caduta nella gara Sprint del Gp di Francia: “La cosa più difficile è stato il primo giro, la partenza non è stata male, ma poi è mancato qualcosa nella prima curva, ho perso alcune posizioni e sorpassare è stato molto difficile. Il problema però è sempre quello: con la gomma davanti andiamo troppo al limite, è l’unico modo per noi di andare veloce e recuperare in frenata”.

“Con la soft sarei caduto cinque giri prima – ha continuato Quartararo -, per me ero al limite. La media non era male, la scelta giusta per me. Al momento della curva ho frenato come sempre, la frizione era un po’ più alta, forse ero leggermente fuori linea ma ho perso davanti. Il problema è sempre questo”.