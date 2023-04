MotoGp, Quartararo: "Sono sempre più lento"

Il centauro francese: "Non riusciamo a girare"

28-04-2023 21:15

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo è finito fuori dai primi 10 nelle libere di Jerez: “Quasi tutti sono migliorati nel pomeriggio. È difficile dire cosa non va, ogni volta che entravo in curva non sapevo se l’avrei finita. E nell’ultimo giro stavo migliorando, ma mi sentivo sempre al limite. Il problema è che non sappiamo perché la moto sia lenta. La moto è aggressiva, non riusciamo a girare. Quindi è difficile”.

“Ogni anno qui perdiamo i punti di forza del passato. Diciamo che la velocità in curva che avevamo quattro anni fa era migliore, più stabile. La velocità di percorrenza delle curve non è buona e la moto è troppo aggressiva. Il comportamento della moto è molto nervoso”.

“È difficile mantenere la calma, perché è il mio quinto anno in MotoGP e non vedo mai un grande miglioramento. Soprattutto su questa pista, facciamo molti giri e io sono sempre più lento. Dobbiamo capire perché”.