Motogp, Quartararo: "Sono un po’ scocciato"

Ad oggi, il francese Fabio Quartararo sembra essere l’unica Yamaha M1 a essere in grado di tenere testa allo strapotere del motore Ducati, sia Pramac che team ufficiale. Il Leader del Mondiale 221 sta lottando con le unghie e con i denti per portare a casa il titolo iridato ma oggi, nonostante un giro stratosferico, si deve arrendere a Martin. Una resa che lo scoccia non poco, anche per le solite prese di scia. Queste le sue parole:

“Sono un po’ scocciato. Mi stanno sempre tutti in scia. Già faccio fatica con la moto, poi ho sempre dei piloti dietro. Peccato, perché in questa pista dove facciamo fatica sui rettilinei ho fatto due giri che veramente non credo fossero migliorabili. Perdiamo troppo in accelerazione. Ma sono contento, la cosa più importante è essere in prima fila”.

OMNISPORT | 14-08-2021 15:48