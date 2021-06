MotoGp, Quartararo: "Vorrei che fosse già venerdì"

Il leader del campionato Fabio Quartararo è pronto per il prossimo GP: “In MotoGp servono velocità e costanza e quest’anno le abbiamo entrambe – ammette -. Finire terzi al Sachsenring è stato bello, considerando che nel weekend abbiamo fatto un po’ fatica. Essere sul podio dopo un ‘fine settimana negativo’ ci fa sentire ancora più positivi il futuro. Questo fine settimana corriamo ad Assen, che è uno dei miei circuiti preferiti e si adatta bene alla Yamaha. Vorrei che fosse già venerdì”.

C’è fiducia in vista di domenica: “Assen è un circuito che mi piace molto, quindi non vedo l’ora di correre. Voglio davvero tornare sulla M1 il prima possibile, così possiamo ricominciare a lavorare sulla moto. Dopo un weekend deludente vogliamo trovare un modo per migliorare. Chiaramente abbiamo molto lavoro davanti a noi, ma va bene così. Ho vinto il Gp d’Olanda nel 2019, prima della pandemia, quindi almeno sappiamo che ci avviciniamo con un buon punto di partenza”.

OMNISPORT | 23-06-2021 15:37