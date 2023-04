MotoGP, Rins: "Incredibile, sono molto contento"

Bel sabato per lo spagnolo della Honda LCR che nella Sprint ha confermato il secondo posto delle qualifiche.

15-04-2023 23:20

Alex Rins e la pista texana di Austin. Un grande rapporto con la Suzuki e adesso anche con la Honda LCR. Lo spagnolo, dopo il secondo posto nelle qualifiche, ha concluso nella stessa piazza pure la Sprint dietro alla Ducati di Pecco Bagnaia. Dopo la corsa ha detto: “Gara incredibile. Ho perso tantissimo nel secondo giro, credo quando ero dietro a Pecco, perché sono andato dritto”.

Rins ha così aggiunto: “Poi mi sono trovato a lottare con Aleix Espargaró per superarlo, ma non era semplice. Alla fine, però ho cercato di prendere il mio ritmo ed era piuttosto buono. Sono molto contento di questa gara. Questo risultato lo dedico a mio figlio e a mia moglie. Ringrazio tutte le persone che hanno avuto fiducia in me in questi anni”.