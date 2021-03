MotoGp Rossi, sfogo di mamma Stefania: "Per Valentino un lutto"

Manca oramai una settimana, anche meno considerando le prove libere del venerdì, all’inizio ufficiale del Mondiale MotoGp 2021. Sarà l’ennesima stagione di Valentino Rossi che comincia un nuovo capitolo della sua interminabile carriera nel Motomondiale. Sempre su una Yamaha ma in un team privato o clienti che dir si voglia. Proprio su questo cambio, forse doloroso per il Dottore, si è soffermata a pochi giorni dall’inizio del campionato la madre di Vale, Stefania Palma, che ha parlato anche della stagione che attende l’altro figlio che correrà in MotoGp quest’anno, Luca Marini.

Il “lutto di Valentino Rossi per mamma Stefania

La mamma di Valentino Rossi, ma anche di Luca Marini, Stefania Palma, ha rilasciato una lunga intervista al sito specializzato moto.it in cui ha parlato a cuore aperto della stagione che parte in Qatar, la prima per lei con entrambi i figli in MotoGP. Nello specifico Luca Marini, dopo il titolo sfiorato in Moto2 lo scorso anno, correrà con la Ducati, mentre il Dottore lasciata la squadra ufficiale Yamaha dopo tanti anni, “ricomincerà” sempre su una M1 ma nel team Petronas, con Franco Morbidelli.

Proprio il cambio di scuderia, il benservito da parte del team ufficiale Yamaha, è stato un grosso dolore, ammette mamma Stefania, per Valentino Rossi: “L’anno scorso è stata una bella batosta, per lui all’inizio. Non si aspettava questo spostamento di team, da principio lo ha accusato. Per lui è stato un lutto. Ma poi…quando ami la moto, ha prevalso la passione”.

Mamma Rossi: “Speriamo la moto sia migliorata”

La madre di Valentino Rossi prova a guardare al Mondiale MotoGp che verrà per il Dottore e si augura solo una cosa: “Per Vale, speriamo che la moto sia cresciuta. Se no facciamo poca strada“. Una carezza anche per il “nemico” acerrimo di Rossi, Marc Marquez sempre più pronto al rientro: “Sono contenta che rientri, chi ama il motociclismo non può pensare di aver perso uno così. Se lo merita, di tornare là dov’era”.

Le speranza da madre per Luca Marini

Sarà il primissimo anno in MotoGp per Luca Marini che prova anche solo ad avvicinare la carriera del fratellone. Un argomento che mamma Stefania, ammette essere stato molto dibattuto in famiglia: “Luca ha dovuto combattere per anni anche contro di me, che mi opponevo. Ma ha vinto perché è uno tosto e adesso ne sono contenta. Ha provato la nuova Ducati, gli è piaciuta, ma c’è ancora molto da mettere apposto”.

SPORTEVAI | 20-03-2021 11:19