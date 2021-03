Luca Marini, primo bilancio dopo il Qatar

Luca Marini si è rammaricato per la tempesta di sabbia che ha impedito l’ultimo giorno di prove della MotoGp in Qatar, ma è soddisfatto in vista dell’inizio del Mondiale in programma a fine mese: “Sfortunatamente oggi il meteo non ci ha permesso di scendere in pista, ma abbiamo comunque lavorato molto al box. Avevamo tutti i dati della simulazione di ieri da analizzare, soprattutto la parte sul consumo delle gomme”.

“Abbiamo potuto confrontarci anche rispetto alle altre Ducati e l’obiettivo per il weekend di gara è riuscire a trovare un feeling migliore sull’anteriore e poter entrare in curva in maniera più incisiva per far poi girare meglio la moto. Chiudiamo una cinque giorni di lavoro, sono soddisfatto, abbiamo provato molte cose e stiamo crescendo”.

OMNISPORT | 13-03-2021 13:10