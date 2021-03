Rossi e Marquez, guerra infinita: duro commento della MotoGp

Anche la MotoGp sta per accendere i motori, conto alla rovescia agli sgoccioli anche per l’avvio del Motomondiale 2021. E se lo scorso anno, il primo post covid, si è assistito ad un Mondiale incerto, quest’anno sono attesi i veterani delle due ruote. Due su tutti. Valentino Rossi, nella sua nuova avventura in Yamaha Petronas e Marc Marquez sempre più pronto al rientro. Si rinnoverà quindi il duello che negli ultimi anni ha spesso infiammato la MotoGp tanto da diventare una vera e propria faida da quel famigerato scontro a Sepang 2015. Proprio in merito ai rapporti tra il Dottore e il pilota spangolo è intervenuta la Dorma nella voce del suo patron Carmelo Ezpleleta.

Rossi vs Marquez, Ezpeleta invoca la pace

Il CEO di Dorna e grande boss della MotoGp, Carmelo Ezpeleta, ha parlato dei continui battibecchi, a volte a distanza, a volte ravvicinati, in pista e in conferenza stampa, tra Marquez e Rossi iniziati proprio all’alba dello scontro a Sepang nel 2015: “Sono cresciuti ora, ma è una cosa che devono decidere loro. Non ho intenzione di andare da loro e dire: ‘Ehi, andate a fare la pace‘. Loro ed io sappiamo cosa è successo”, le parole pronunciate nel corso di un’intervista a Desayunos Deportivos di Europa Press in cui il patron del Motomondiale ha parlato anche del campionato che verrà tra timore covid e procedure anti contagio a pochi giorni dal via del Mondiale nel Gran Premio del Qatar domenica 28 marzo (da vedere in diretta tv su DAZN)

Guerra Rossi-Marquez, il “Sepangclash” del 2015

Tutto ebbe inizio nel 2015 anche se forse qualcosa tra i due covava già da prima. In piena bagarre Mondiale tra Lorenzo e Rossi, Marquez fuori dai giochi ebbe qualche screzio in pista col Dottore che dopo Phillip Island accusò lo spagnolo della Honda di voler favorire il maiorchino. Il bello doveva ancora venire, perchè proprio nella gara successiva, a Sepang in Malesia, mentre Lorenzo era in testa, Rossi e Marquez entrarono in duello rusticano. Valentino innervosito dalle manovre di Marc finì per urtarlo e farlo cadere. Fu così sanzionato e nella successiva gara, l’ultima del Mondiale, costretto a partire in fondo allo schieramento, perdendo di fatti ogni chance di vincere il Mondiale. Peraltro davanti Marquez difese la posizione di Lorenzo anche dagli attacchi del compagno di squadra Pedrosa. Da allora nulla è mai stato come prima tra i due e forse, mai lo sarà più.

Rossi: “Impossibile perdonare Marquez”

Recentemente sull’argomento è tornato lo stesso Dottore che non pare essere inenzionato a sotterrare l’ascia di guerra: “Impossibile. Quello che mi ha fatto non è perdonabile. Quando ripenso a quei giorni ho le stesse sensazioni di allora. E sono passati sei anni. Mi pare difficile che possano cambiare“.

SPORTEVAI | 18-03-2021 12:20