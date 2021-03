MotoGp, Marquez gira a Montmelò con una Honda depotenziata

Marc marquez sta facendo di tutto per tonare presto al top a gareggiare nella MotoGp.

Intanto, dopo aver dichiarato nelle ultime ore di poter tornare anche per la prima gara del 28 marzo continua la sua riabilitazione. Lo spagnolo ha girato al Montmeló con una Honda RC213V-S (una MotoGP depotenziata da 212 cavalli) per testare le condizioni del braccio destro operato.

Se non dovesse avere dolori, sarà in pista nelle prove libere 1 del GP Qatar del 26 marzo. Il pilota ha anche confermato i rumors relativi all’essersi sottoposto al vaccino: l’iberico è in attesa della seconda dose.

OMNISPORT | 16-03-2021 15:13