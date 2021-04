MotoGp, super Quartararo.Rossi e Marquez fuori dalla Q2

Al termine della terza sessione di Libera della MotoGp, in corso in Portogalli brilla Fabio Quartararo. Il francese con la sua Yamaha sigla il tempo di 1:39.044 e precede Franco Morbidelli (Yamaha SRT, +0.051) e Francesco Bagnaia (Ducati, +0.073).

Il turno è stato anche interrotto a quattro minuti dalla fine per una caduta di Jorge Martin soccorso e portato via in barella dopo essere stato colpito anche dalla moto mentre rotolava sulla ghiaia.

Alla Q2 vanno: Quartararo, Morbidelli e Bagnaia, poi 4. Johann Zarco (Ducati Pramac, +0.184); 5. Alex Rins (Suzuki, +0.284); Jack Miller (Ducati, +0.301); 7. Luca Marini (Ducati VR46 Esponsorama, +0.556), molto bravo; 8. Aleix Espargaro (Aprilia, +0.646); 9. Miguel Oliveira (Ktm, +0.653) e Maverick Viñales (Yamaha, +0.698).

Out invece Marquez dopo il sesto tempo di ieri si ferma solo al 15esimo posto alle spalle di Valentino Rossi.

OMNISPORT | 17-04-2021 12:33