MotoGP, test prestagionali Sepang: le parole di Quartararo e Morbidelli

05-02-2022 14:18

Ecco le parole del duo della Yamaha ufficiale composto dal francese campione del mondo della classe MotoGP Fabio Quartararo e da Franco Morbidelli al termine della prima giornata di test stagionali sulla pista malese di Sepang.

“Domani voglio lavorare ancora un po’ sulla moto – ha detto Quartararo – finora sono contento del ritmo, ma non del time attack. Poco prima di quest’ultimo, stavo facendo dei giri con una gomma media che aveva 26 giri. Per fare il passo da quella gomma ad una nuova morbida, non ho sfruttato del tutto i vantaggi della morbida. Domani avremo un’altra possibilità di fare un time attack e, in generale, ho bisogno di migliorare la mia guida, perché dopo tre mesi non avevo abbastanza velocità in curva e questo è il punto forte della nostra moto”.

“È bello tornare in MotoGP – ha aggiunto Morbidelli – ma la Malesia è dura. Il primo giorno qui è sempre difficile, specialmente per le condizioni afose. Tuttavia, le abbiamo superate abbastanza bene. La performance è stata davvero positiva in alcune parti della giornata, e meno in altre. Cercheremo di replicare anche domani gli aspetti che ci hanno soddisfatto maggiormente”.

OMNISPORT