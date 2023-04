Brutta notizia per la Honda, che dopo Marc Marquez non avrà a disposizione nemmeno l'ex campione del mondo.

02-04-2023 15:39

Brutte notizie in casa Honda, che dopo Marc Marquez dovrà rinunciare anche a Mir nella gara in Argentina. L’ex campione del mondo infatti ha riportato un trauma cranico con nausea e vertigini ed è stato dichiarato “unfit” in vista di questa sera.

Mir è tornato in Europa per le cure necessarie, l’obiettivo adesso è tornare a disposizione nella prossima gara.