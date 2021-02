MotoGp: un incendio devasta Termas de Rio Hondo

Un terribile incendio ha devastato nella notte il circuito di Termas de Rio Hondo, dove a novembre dovrebbe svolgersi il Gran Premio d’Argentina di MotoGp. Le fiamme hanno distrutto l’edificio dei box, come spiega il direttore generale Hector Farina: “Purtroppo l’intero edificio dei box è stato distrutto dall’incendio che si è verificato nelle ultime ore in autodromo. Quel settore comprendeva anche le sale stampa, Race Control e salotti VIP. Sia il museo dedicato a Juan Manuel Fangio sia la torre di controllo, insieme ad altri uffici e al centro medico non hanno subito danni significativi. Il Museo dell’Automobile riaprirà al pubblico nei prossimi giorni”

“L’autodromo ha un’assicurazione completa contro gli incendi, quindi la questione dei danni economici è coperta in questo senso, ma sicuramente ci vorrà molto tempo per ricostruire questa importante area necessaria per le competizioni nazionali e internazionali. Grazie a Dio non ci sono vittime da piangere, e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo incidente che ha generato momenti di grande pericolo a causa del forte vento presente. Mille grazie a vari vigili del fuoco, agenti di polizia, personale comunale, lavoratori in pista, a tutti coloro che hanno fatto il possibile per prevenire ulteriori danni. D’ora in poi lavoreremo per fare tutto il possibile per rispettare i programmi che abbiamo pianificato, compresa la MotoGP a novembre”.

OMNISPORT | 06-02-2021 11:27