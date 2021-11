MotoGP Valencia: la pioggia ferma Valentino Rossi, paura per Petrucci

12-11-2021 11:13

Ultimi lampi per il Mondiale 2021 e la MotoGP sembra già proiettarsi nel futuro.

La stagione chiude i battenti con il GP di Valencia e con Fabio Quartararo già campione del mondo e gli appassionati che trattengono il fiato per il futuro di Marc Marquez, la grande attrazione del weekend sarà l’addio di Valentino Rossi, che riceverà una lunga serie di omaggi dagli organizzatori della corsa e dai colleghi.

MotoGP Valencia, sorpresa Iker Lecuona

Intanto la prima sessione di prove libere è stata interlocutoria a causa della pioggia battente che ha condizionato la corsa ai migliori crono.

Chi non si è fatto intimorire è stato Iker Lecuona, autore a sorpresa con la sua Ktm della miglior prestazione con il tempo di 1:40.569. Indietro quasi tutti i big: Quartararo è addirittura fuori dalla top ten, mentre è andato meglio Pecco Bagnaia, che ha piazzato il sesto miglior tempo a poco meno di mezzo secondo da Lecuona, pur non riuscendo ad evitare una caduta, senza conseguenze.

MotoGP Valencia: Petrucci cade, Valentino Rossi frenato

Paura per Danilo Petrucci, volato sull’asfalto in curva 4 a metà sessione a velocità sostenuta: il ternano, anch’egli all’ultima gara in MotoGP, si è rialzato con le proprie gambe, anche se vistosamente zoppicante.

Valentino Rossi ha compiuto pochissimi giri evitando rischi alla vigilia dell’ultima qualifica della carriera. Tempi altissimi, comunque, non solo per colpa della pioggia, così come quelli del compagno di squadra in Petronas Andrea Dovizioso, che pure ha cercato di girare di più rispetto al Dottore, anche per aumentare il feeling con la moto in vista della prossima stagione. Bene invece Luca Marini, che ha chiuso la sessione al settimo posto.

MotoGP Valencia, Ducati favorite: i tempi

Poche comunque le indicazioni ricavabili, se non quella legata alle solite difficoltà della Yamaha sul bagnato, anche se Franco Morbidelli è stato autore di un buon ottavo tempo.

Le Ducati, fresche di titolo costruttori, sembrano avere qualcosa in più, come dimostrato dal buon secondo tempo di Jack Miller, a un decimo e mezzo dal leader. Quarta la Pramac di Zarco, alle spalle della Ktm di Oliveira.

La top ten:

1. I. Lecuona (Ktm) 1:40.569

2 J. Miller (Ducati) +0.155

3 M. Oliveira (Ktm) +0.161

4 J. Zarco (Ducati Pramac) +0.371

5 J. Mir (Suzuki) +0.374

6 F. Bagnaia (Ducati) +0.446

7 L. Marini (Ducati Avintia) +0.535

8 M. Morbidelli (Yamaha) +0.631

9 P. Espargaro (Honda) +0.731

10 T. Nagakami (Honda) +0.917

