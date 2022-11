MotoGP Valencia, Luca Marini: "Mi sono sentito bene fin dall'inizio"

04-11-2022 15:47

Luca Marini si è preso la prima posizione nelle seconde libere del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Il fratello di Valentino Rossi ha poi commentato così la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport:

“Oggi abbiamo tenuto un discreto turno, mi sono sentito bene fin dall’inizio. Ho fatto fatica con la gomma più morbida, essendoci così tanto vento abbiamo preferito non rischiare con le gomme hard. Abbiamo utilizzato una carena diversa, si vedrà domani che impostazioni utilizzare a seconda delle condizioni atmosferiche. Tutte le volte che termino una corsa guardo al futuro pensando a come sia andata la stagione. Non è stato semplice arrivare ad avere il passo giusto, ma sono davvero orgoglioso. Ducati ha portato un pacchetto formidabile, abbiamo la moto migliore e sono molto soddisfatto. Spero che la pausa sia più corta possibile, mi sto divertendo molto”.