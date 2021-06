MotoGp, Valentino Rossi rompe il silenzio e parla del ritiro

Dalla Spagna, pochi giorni fa, è trapelata la notizia di un possibile ritiro in estate di Valentino Rossi, dopo gli ultimi risultati deludenti in pista. Un’indiscrezione che ha scosso e non poco il mondo della MotoGp e i tantissimi fan del “Dottore”.

Intervistato da Sky Sport, in vista del GP del Sachsenring, Valentino Rossi ha voluto subito smentire queste voci: “Non so esattamente da dove escano queste notizie, magari da giornalisti con grande fantasia o che vogliono fare lo scoop. Personalmente vorrei finire la stagione, questo è l’unica cosa sicura al momento. Presente nel 2022? Dipende da un sacco di cose, anche da queste prossime gare. Sono importanti, anche simbolicamente, e vorrei qualche bel risultato prima della pausa estiva”.

Sospiro di sollievo per i tifosi di Valentino Rossi, che volevano vederlo in pista almeno fino al termine della stagione in corso. Nel frattempo, Rossi guarda al prossimo GP in Germania: “E’ una pista molto particolare, un po’ diversa dalle altre, ha un layout strano ma sempre bello. Vedremo che livello avremo. Non veniamo qui dal 2019 perciò vedremo l’adattamento – prosegue alla vigilia del Gp – Certo che abbiamo trovato un gran caldo e le temperature secondo me influiranno. Yamaha al Sachsenring non dovrebbe andare male, ci sono curve giuste per la nostra moto. Però manchiamo dal 2019, come dicevo”.

Per quanto riguarda il favorito in Germania, Valentino Rossi punta su chi ha vinto gli ultimi 10 GP del Sachsenring: “Secondo me è Marquez, qui ha vinto tanto, è la sua pista per eccellenza. Poi dipenderà da come sta fisicamente. E attenzione a Quartararo e Oliveira, stanno davvero bene”.

La notizia principale resta la permanenza di Valentino Rossi in MotoGp fino alla fine della stagione, poi il “Dottore” prenderà una decisione. Nel frattempo si attende l’ufficialità dell’accordo tra il team VR46 e Ducati, dopo quella del Gresini Racing.

OMNISPORT | 17-06-2021 19:03