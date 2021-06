MotoGp, Valentino Rossi sbotta: "Basta chiedermi del futuro"

Valentino Rossi, quattordicesimo al Sachsenring, risponde stizzito alle domande sul suo futuro nella conferenza stampa dopo il Gp di Germania: “Ho già detto che del mio futuro parlerò dopo la pausa estiva. Capisco che si cerchi lo scoop, ma ho già detto che esistono tempistiche da rispettare. Quest’anno ho voluto correre per capire come potessi andare. Dopo la pausa estiva si saprà del mio futuro, non continuate a chiedermelo“.

Sul ritorno alla vittoria di Marc Marquez: “Sono la persona meno adatta per parlare di questo argomento. Devo però dire che avevo fatto un pronostico e l’ho azzeccato. Voglio rivedere la gara, ma indubbiamente lui è stato molto bravo”.

Sulla gara al Sachsenring: “Stamattina ero andato molto forte nel warm up, mi ero divertito a guidare. Speravo di fare qualcosa di più in gara, ma sarebbe servita una buona partenza. Purtroppo però non è stato così, e nella MotoGP di oggi recuperare è difficile. Sono anche stato veloce in pista, ma al Sachsenring sorpassare non è facile. Sono riuscito ad avere pista libera solo per 5-6 giri, mi auguravo di finire un po’ più avanti. Ma puntiamo a fare meglio ad Assen”.

OMNISPORT | 20-06-2021 18:23