MotoGP, Valentino Rossi svela livree della Mooney VR46 Racing Team

24-02-2022 13:21

Grande giornata per Valentino Rossi, che compie il primo passo della sua nuova vita da pilota a manager di un team. Passaggio dalla Moto3 alla Top Class del Motomondiale per il Dottore, con la sua Mooney VR46 Racing Team che nel 2022 debutterà in MotoGP.

Dal teatro Rossini a Pesaro sono state svelate le livree delle moto 2022 di Luca Marini e Marco Bezzecchi, i piloti della scuderia di Rossi chiamati a una grande stagione in MotoGP. Queste, a seguito della presentazione, sono state le parole di Valentino:

“È stata una lunga strada dalla Moto3, ma ora siamo pronti ad esordire in MotoGP con un Team targato VR46 e quattro giovani piloti che so daranno il massimo. È la chiusura di un cerchio per me e anche per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto […] Si tratta allo stesso tempo di un grande debutto e dell’inizio di un nuovo capitolo di questa bella storia in MotoGP. Siamo qui grazie anche al supporto di tutti i noi nostri partner, sono contento di dare il benvenuto a Mooney: ci siamo incontrati quest’inverno al Ranch, c’è stato subito feeling e ora ci ritroviamo qui su questo palco con queste bellissime moto con i nostri colori”.

Saranno livree giallissime per Marini e Bezzecchi. Il giallo fluo e nero di VR46 si mescolano al giallo ocra e al grigio scuro di Mooney, motivo che si ripete sulle Kalex del team di Moto2 affidate alla coppia Vietti-Antonelli.

OMNISPORT