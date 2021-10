MotoGP: via libera per la capienza totale a Valencia

18-10-2021 13:01

La stagione 2021 del Motomondiale si concluderà di fronte a spalti gremiti in ogni ordine di posto sul circuito di Valencia.

L’ultima prova del Mondiale MotoGP, infatti, si correrà il 14 novembre sulla pista del “Ricardo Tormo” aperta al 100% della capienza.

La decisione per il GP della Comunità Valenciana, che seguirà il GP dell’Algarve in programma il 7 novembre, è stata presa dall’organizzazione del circuito e anticipata dalla testata Onda Valenciana.

Quella del “Ricardo Tormo” sarà l’ultima gara del Motomondiale 2021 e l’ultima in assoluto per Valentino Rossi, che avrà dunque il “tutto esaurito” per il suo ritiro.

I biglietti erano stati finora venduti per il 50% della capienza: a breve saranno disponibili gli altri tagliandi per occupare tutti i posti e permettere anche agli appassionati di MotoGP di tutto il mondo di salutare Valentino Rossi, che disputerà quel giorno l’ultimo Gran Premio della carriera.

OMNISPORT